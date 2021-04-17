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В Чили произошел взрыв на предприятии в шахтерском городе

ИА Regnumиещё 2
1 час назад
Мощный взрыв прогремел в шахтерском городе Калама на севере Чили, сообщает агентство Reuters.
По данным агентства, инцидент произошел на складе со взрывчаткой, принадлежащей компании Enaex. Очевидцы отмечают, что взрывную волну ощутили жители в 25 километрах от эпицентра, также у автомобилей сработала сигнализация. Полиция оцепила район происшествия, на месте работают пожарные.
В компании Enaex подтвердили, что взрыв произошел на складе с динамитом. По предварительным данным, в результате происшествия один человек получил несущественные травмы. В корпорации подчеркнули, что сразу после взрыва уведомили власти и экстренные службы, а также приступили к ликвидации последствий.
Армия,Reuters,Чили,
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