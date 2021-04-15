США отменили проход своих военных кораблей в Черное море

По словам Чавушоглу, Соединенные Штаты уведомили турецкую сторону об отмене прохода кораблей в устной форме. При этом министр отметил, что если в Вашингтоне передумают, то у них есть еще три дня для осуществления своего плана. Если в течение этого периода американские судна все же не пройдут через пролив Босфор, то Соединенным Штатам вновь придется делать уведомление за 15 дней до предполагаемого прохода.