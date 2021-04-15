В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Статьи
Почта

Освобожден похищенный в Гвинейском заливе экипаж судна, на котором был россиянин

Газета.Ru
48 минут назад
Освобождены 15 моряков, которых похитили пираты с корабля Davide B нидерландской компании De Poli Shipmanagement в марте текущего года. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на представителя компании Кора Радингса. Известно, что среди экипажа был гражданин России. По словам Радингса, все моряки в настоящее время находятся в безопасности. Их состояние здоровья оценивается как хорошее, они проходят медицинские осмотры и репатриируются в свои страны. 11 марта пираты напали на судно Davide B, которое находилось примерно в 210 морских милях к югу от города Котону (Бенин). В результате инцидента были похищены 15 членов экипажа, еще шесть человек остались на корабле. Davide B сопроводили к безопасной якорной стоянке в соседнем порту в Гвинейском заливе. В дальнейшем в посольстве России в Нигерии сообщили, что при нападении на судно в Гвинейском заливе похищен российский гражданин. Отмечалось, что большинство похищенных моряков были филиппинцами.
Освобожден похищенный в Гвинейском заливе экипаж судна, на котором был россиянин
Фото: ReutersReuters
Армия,Россия,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
КарантинМодаКрасотаЛюбовьЗвёздыЕдаПсихологияФотоТестыГороскопыФорумДом и садДетиЗдоровьеВидеоСвоими руками
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыВанга2020 годЛунный календарьГаданияДизайн человекаРетроградный МеркурийПсихологияВосточный гороскопСонникЗодиакКалендарь Майя2021 годИменаНумерология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЗаграницаЛайфхакиПутеводители