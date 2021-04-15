Грузия выведет войска из Афганистана

"НАТО приняла решение поэтапно до сентября текущего года завершить миссию в Афганистане. Соответственно, Афганистан по установленному с НАТО графиком покинут и грузинские подразделения", - пишет премьер-министр.
Он отметил, что сегодня в Афганистане служат 860 грузинских миротворцев, участвующих в миссии НАТО "Решительная поддержка". В публикации Гарибашвили поблагодарил всех грузинских военных, которые приняли участие в миссии и тех, кто до сих пор служит в этой стране. Грузия с 2004 года участвует в миротворческой миссии НАТО в Афганистане.
Грузинские миротворцы дислоцированы на авиационной базе Баграм, в Кабуле и Мазари-Шарифе. Ранее президент США Джо Байден заявил, что Соединенные Штаты начнут вывод войск из Афганистана 1 мая. С этого же дня вывод войск начнет осуществлять НАТО.