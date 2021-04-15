Грузия выведет войска из Афганистана

Он отметил, что сегодня в Афганистане служат 860 грузинских миротворцев, участвующих в миссии НАТО "Решительная поддержка". В публикации Гарибашвили поблагодарил всех грузинских военных, которые приняли участие в миссии и тех, кто до сих пор служит в этой стране. Грузия с 2004 года участвует в миротворческой миссии НАТО в Афганистане.