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Грузия заявила о выводе своих войск из Афганистана вслед за НАТО

Газета.Ru
31 минуту назад
Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили заявил, что грузинские власти выведут всю свою армию из Афганистана по графику, согласованному с НАТО. Об этом он написал на своей странице в Facebook.
Грузия выведет войска из Афганистана
Фото: ReutersReuters
"НАТО приняла решение поэтапно до сентября текущего года завершить миссию в Афганистане. Соответственно, Афганистан по установленному с НАТО графиком покинут и грузинские подразделения", - пишет премьер-министр.
Он отметил, что сегодня в Афганистане служат 860 грузинских миротворцев, участвующих в миссии НАТО "Решительная поддержка". В публикации Гарибашвили поблагодарил всех грузинских военных, которые приняли участие в миссии и тех, кто до сих пор служит в этой стране. Грузия с 2004 года участвует в миротворческой миссии НАТО в Афганистане.
Грузинские миротворцы дислоцированы на авиационной базе Баграм, в Кабуле и Мазари-Шарифе. Ранее президент США Джо Байден заявил, что Соединенные Штаты начнут вывод войск из Афганистана 1 мая. С этого же дня вывод войск начнет осуществлять НАТО.
Армия,Войска,Ираклий Гарибашвили,Джозеф Байден,НАТО,Грузия,Афганистан,
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