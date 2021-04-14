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Страны НАТО решили начать вывод войск из Афганистана

Lenta.ru
41 минуту назад
Страны НАТО решили начать вывод войск из Афганистана. Об этом сообщает агентство DPA в своем Twitter-аккаунте.
Страны НАТО решили начать вывод войск из Афганистана
Фото: ReutersReuters
Ранее источник в Белом доме сообщил, что президент США Джозеф Байден собирается вывести американские войска из Афганистана до 11 сентября. Срок вывода был продлен во избежание войны с террористами.
14 апреля газета Times также передавала, что Британия собралась почти полностью вывести войска из Афганистана. Какой конкретно процент контингента будет выведен, не уточняется.
Армия,Джозеф Байден,НАТО,ИА DPA,Газета The Times,Афганистан,
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