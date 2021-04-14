В Китае разгадали три скрытых послания Москвы для НАТО

Москва в состоянии дать Вашингтону и странам НАТО жесткий отпор в случае нападения. На стороне Кремля для этого есть армия, чей потенциал кратно возрос за последние 10 лет.

Фото: mil.ru / пресс-служба министерства обороны РФ mil.ru / пресс-служба министерства обороны РФ

Обострение отношений между странами НАТО и Россией дали аналитикам китайского интернет-портала NetEase повод разобраться, чем Москва может ответить на провокации западных оппонентов. В НКР пришли к выводу, что Кремль не намерен ждать, пока страны Запада разместятся на российских территориях. Для этого Москва дала НАТО три сигнала, как цитирует китайскую публикацию "ПолитЭксперт"

По мнению авторов NetEase, первым сигналом стали учения российской армии в Арктике, в особенности экспедиция "Умка — 2021", где Северный флот продемонстрировал способности своих подлодок. После этого Москва направила истребители МиГ-31БМ из состава Тихоокеанского флота на маневры в Заполярье, где они отработали уничтожение условного противника на дальней дистанции.

Третьим четким сигналом стал вывод в Черное море, куда зачастили корабли НАТО, группировки из шести подлодок "Кило". Официальной причиной их передислокации послужило боевое дежурство, однако в Пекине сочли, что это завуалированное послание для стран Запада, которые как раз планировали провести в Черном море совместные учения с Украиной.

"Все эти три демонстрации позволили показать боевые возможности России для борьбы с угрозами ее безопасности", — резюмировали в NetEase.