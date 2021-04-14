В Китае разгадали три скрытых послания Москвы для НАТО

Москва
в состоянии дать Вашингтону и странам НАТО
жесткий отпор в случае нападения. На стороне Кремля для этого есть армия, чей потенциал кратно возрос за последние 10 лет.
Фото: mil.ru / пресс-служба министерства обороны РФmil.ru / пресс-служба министерства обороны РФ
Обострение отношений между странами НАТО и Россией
дали аналитикам китайского интернет-портала NetEase повод разобраться, чем Москва может ответить на провокации западных оппонентов. В НКР пришли к выводу, что Кремль не намерен ждать, пока страны Запада разместятся на российских территориях. Для этого Москва дала НАТО три сигнала, как цитирует китайскую публикацию "ПолитЭксперт"
.
По мнению авторов NetEase, первым сигналом стали учения российской армии в Арктике, в особенности экспедиция "Умка — 2021", где Северный флот продемонстрировал способности своих подлодок. После этого Москва направила истребители МиГ-31БМ из состава Тихоокеанского флота на маневры в Заполярье, где они отработали уничтожение условного противника на дальней дистанции.
Третьим четким сигналом стал вывод в Черное море, куда зачастили корабли НАТО, группировки из шести подлодок "Кило". Официальной причиной их передислокации послужило боевое дежурство, однако в Пекине сочли, что это завуалированное послание для стран Запада, которые как раз планировали провести в Черном море совместные учения с Украиной.
"Все эти три демонстрации позволили показать боевые возможности России для борьбы с угрозами ее безопасности", — резюмировали в NetEase.
Таким образом, Кремль ясно дал понять, что российская армия готова отразить любую атаку на море, суше и воздухе, призвал НАТО уважать российский суверенитет.