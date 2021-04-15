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Украина проведет учения на границе с Крымом

Lenta.ruиещё 1
23 минуты назад
Служба безопасности Украины (СБУ) сообщила о начале проведения масштабных антитеррористических учений в Херсонской области. Сообщение об этом появилось на официальном сайте ведомства.
Украина проведет учения на границе с Крымом
Фото: ssu.gov.uassu.gov.ua
По данным спецслужб, в учениях будут задействованы подразделения Вооруженных сил (ВСУ), Национальной полиции и Государственной пограничной службы. Наиболее интенсивные тренировки пройдут вблизи границ с Крымом, а также в прибрежной зоне региона. Военные отработают защиту объектов критически важной инфраструктуры.
«Прежде всего это касается морских портов, объектов энергоснабжения, аэропорта, мостов и газодобывающих башен», — говорится в сообщении.
Отмечается, что тренировки будут проходить в условиях, максимально приближенных к реальным. О количестве задействованной техники и военных в них не сообщается.
Ранее аналогичные учения прошли в подконтрольном Украине городе Счастье на территории Донецкой области. Силовики ожидали, что во время их проведения может активизироваться деятельность диверсионно-разведывательных групп самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), и существенно усилили меры безопасности.
Армия,СБУ,Республика Крым,Украина,
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