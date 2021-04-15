Украина проведет учения на границе с Крымом

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По данным спецслужб, в учениях будут задействованы подразделения Вооруженных сил (ВСУ), Национальной полиции и Государственной пограничной службы. Наиболее интенсивные тренировки пройдут вблизи границ с Крымом, а также в прибрежной зоне региона. Военные отработают защиту объектов критически важной инфраструктуры.

«Прежде всего это касается морских портов, объектов энергоснабжения, аэропорта, мостов и газодобывающих башен», — говорится в сообщении.

Отмечается, что тренировки будут проходить в условиях, максимально приближенных к реальным. О количестве задействованной техники и военных в них не сообщается.