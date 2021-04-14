Су-35 впервые на параде Победы будут сопровождать Ту-160

Истребители Су-35С впервые сопроводят стратегический ракетоносец Ту-160 дальней авиации на параде Победы в Москве . Об этом сообщил журналистам в среду начальник воздушно-огневой и тактической подготовки Центра показа авиационной техники Александр Ивашкин.

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"Пролет над Красной площадью мы планируем традиционным строем, но в этом году добавилась группа в составе самолета Ту-160 в сопровождении четверки истребителей Су-35 авиационной группы высшего пилотажа "Русские витязи", - сказал Ивашкин по итогам пятой авиационной тренировки парада.

Он подчеркнул, что тренировка прошла в непростых погодных условиях, но летчики готовы к выполнению задач в любую погоду. "Погода неоднородная: над Кубинкой солнечно, по западу - 10-балльная облачность", - уточнил Ивашкин.

В свою очередь заместитель командира 237-го Центра показа авиационной техники имени И. Н. Кожедуба по летной подготовке полковник Сергей Осяйкин отметил, что из-за прогрева атмосферы в приземном слое появляется болтанка, которая усложняет пилотирование. "Я считаю, что тренировка прошла сегодня хорошо. Были определенные моменты, потому что начинается прогрев, в приземном слое появляется болтанка, что накладывает определенные особенности на выдерживание места в строю. Но летчики все подготовленные, поэтому это не доставило особых сложностей", - сказал он.

Осяйкин пояснил, что в большой группе ведомые, которые стоят крайними, пилотируют по впереди стоящему самолету, который тоже является ведомым. "И каждое отклонение ведущего передается в геометрической прогрессии. Здесь каждый должен прежде всего думать о том человеке, который стоит за ним и которому сложнее", - подчеркнул он.

Воздушный парад

В пресс-службе Минобороны РФ сообщили, что также в этом году воздушную часть парада впервые откроют три тяжелых транспортных вертолета Ми-26, за которыми пролетят экипажи транспортно-боевых вертолетов Ми-8, ударных Ми-35, Ка-52 и пилотажная группа "Беркуты" на Ми-28Н.

В составе парадного строя задействованы стратегические ракетоносцы Ту-160 и Ту-95МС, самолеты-заправщики Ил-78, самолеты военно-транспортной авиации Ил-76, истребители Су-35С, бомбардировщики Су-34, Су-24М и другие типы авиационной техники.

"Авиационную часть парада завершат экипажи самолетов МиГ-31К и Су-57, а также три группы самолетов - "тактическое крыло" Липецкого авиацентра, "кубинский бриллиант" в составе пилотажных групп "Русские витязи" на Су-30СМ и "Стрижи" на МиГ-29 и шесть штурмовиков Су-25, которые окрашивают небо в цвета российского флага", - рассказали в министерстве.

В ведомстве отметили, что все полеты выполняются на высотах от 180 до 550 м и на скорости от 200 до 550 км/ч.