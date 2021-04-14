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Часть залива Азовского моря перешла Минобороны России

Lenta.ru
17 минут назад
Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о предоставлении Министерству обороны в обособленное водопользование части акватории Таганрогского залива Азовского моря. Документ опубликован в среду на официальном портале правовой информации.
Часть залива Азовского моря перешла Минобороны России
Фото: Public Domain / WikimediaPublic Domain / Wikimedia
Согласно документу, право на использование части акватории залива перешло военному ведомству сроком на 20 лет «исключительно для обеспечения обороны страны и безопасности государства».
Распоряжением исключается использование этого участка для рыболовства и рыбоводства.
Азовское море — внутреннее море восточной окраины бассейна Атлантического океана. С Черным морем оно соединяется Керченским проливом. Считается самым мелким морем в мире.
Армия,Михаил Мишустин,Министерство обороны,Россия,
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