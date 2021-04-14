Кремль назвал условие деэскалации конфликта в Донбассе

Деэскалация конфликта в Донбассе произойдет только при отказе украинских вооруженных сил от провокационных действий, считает официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Его цитирует ТАСС в среду, 14 апреля.
Так Песков ответил на вопрос о том, пришли ли президенты России и США по итогам телефонного разговора к пониманию относительно вопроса обеспокоенности других стран из-за перемещения российских войск.
«Все обеспокоенности от кого бы то ни было, включая США, в связи с перемещениями наших вооруженных сил на территории России, мы считаем безосновательными», — добавил пресс-секретарь российского лидера.