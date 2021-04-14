Российские корабли вышли в Черное море

Корабли Черноморского флота России вышли в Черное море для проведения артиллерийских стрельб. Об этом сообщают «Вести Крым».

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Стрельбы проходят на морском полигоне боевой подготовки в акватории Черного моря в рамках плановой контрольной проверки сил флота за зимний период обучения. В них участвуют тральщик «Иван Голубец», ракетный корабль «Самум», фрегат «Адмирал Макаров», малые ракетные корабли «Грайворон» и «Вышний Волочек», а также большие десантные корабли, самолеты, вертолеты и силы ПВО.

После выхода из пунктов базирования корабли провели тренировку по преодолению условного минного заграждения. В море они проведут одиночные и совместные стрельбы по надводным и воздушным целям условного противника.

В марте, как сообщал «Рамблер», заместитель министра обороны России Андрей Картаполов рассказал, что в 2021-м вооруженные силы Украины и НАТО планируют провести в черноморском регионе восемь совместных учений с участием около 11 тысяч военных.