Российские корабли вышли в Черное море

Стрельбы проходят на морском полигоне боевой подготовки в акватории Черного моря в рамках плановой контрольной проверки сил флота за зимний период обучения. В них участвуют тральщик «Иван Голубец», ракетный корабль «Самум», фрегат «Адмирал Макаров», малые ракетные корабли «Грайворон» и «Вышний Волочек», а также большие десантные корабли, самолеты, вертолеты и силы ПВО.
На этом фоне власти России принимают необходимые меры для пресечения угроз безопасности государства. Картаполов заверил, что группировка российских войск на полуострове не оставляет ни единого шанса любому потенциальному противнику, который посягнет на территориальную целостность России.