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Российские корабли вышли в Черное море

Артём Кульша
32 минуты назад
Корабли Черноморского флота России вышли в Черное море для проведения артиллерийских стрельб. Об этом сообщают «Вести Крым».
Российские корабли вышли в Черное море
Фото: ТАССТАСС
Стрельбы проходят на морском полигоне боевой подготовки в акватории Черного моря в рамках плановой контрольной проверки сил флота за зимний период обучения. В них участвуют тральщик «Иван Голубец», ракетный корабль «Самум», фрегат «Адмирал Макаров», малые ракетные корабли «Грайворон» и «Вышний Волочек», а также большие десантные корабли, самолеты, вертолеты и силы ПВО.
После выхода из пунктов базирования корабли провели тренировку по преодолению условного минного заграждения. В море они проведут одиночные и совместные стрельбы по надводным и воздушным целям условного противника.
В марте, как сообщал «Рамблер», заместитель министра обороны России Андрей Картаполов рассказал, что в 2021-м вооруженные силы Украины и НАТО планируют провести в черноморском регионе восемь совместных учений с участием около 11 тысяч военных.
На этом фоне власти России принимают необходимые меры для пресечения угроз безопасности государства. Картаполов заверил, что группировка российских войск на полуострове не оставляет ни единого шанса любому потенциальному противнику, который посягнет на территориальную целостность России.
Армия,Андрей Картаполов,НАТО,Россия,
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