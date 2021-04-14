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Украина устроила маневры с танками и артиллерией возле Крыма

Lenta.ru
18 минут назад
Вооруженные силы Украины устроили масштабные маневры с участием танков и артиллерии возле Крыма. Об этом в среду, 14 апреля, сообщает Obozrevatel.
Украина устроила маневры с танками и артиллерией возле Крыма
Фото: Пресс-служба Командования ОС ВСУПресс-служба Командования ОС ВСУ
Согласно легенде учений, танковое подразделение при поддержке пехоты пыталось прорвать линию украинской обороны. В целях противодействия в бой ввели танковый резерв и противотанковую артиллерию.
Противотанковая батарея 100-миллиметровых пушек МТ-12 «Рапира» заняла огневые позиции и начала уничтожать цели. Танковые экипажи отработали элементы маневрирования на открытой местности и изменение позиций, установление дымовой завесы и маскировки техники, выход на рубеж и уничтожение противника.
В конце марта началось очередное обострение ситуации в Донбассе. Украина и самопровозглашенные республики обвиняют друг друга в усилении обстрелов и перемещении военной техники в районе линии соприкосновения.
Армия,Республика Крым,Украина,
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