Пашинян заявил о расширении российской базы в Армении

Военный союз с Россией , закрепленный десятками договоров, является основой внешней безопасности Армении . Такую позицию высказал в среду, выступая в парламенте республики, премьер-министр Армении Никол Пашинян

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"Как Армения должна обеспечить свою безопасность? Мы должны подчеркнуть, что основой внешней безопасности Армении является военный союз с Россией, который зафиксирован несколькими десятками договоров. В этом контексте для нас практическое значение имеют армяно-российская объединенная группировка войск и единая система ПВО. Согласно логике этих двух систем, нападение на Армению означает нападение на Россию", - заявил он.

Пашинян заявил, что Армения и Россия обсуждают возможности расширения возможностей 102-й российской военной базы, а также создание в Сюникской области филиала этой базы.

"Мы надеемся и мы обсуждаем вопрос обогащения возможностей 102-й российской военной базы в Армении, а также идут переговоры о создания плацдарма 102-й военной базы в Сюникской области республики. Эти обсуждения весьма эффективны. Российские пограничники участвуют в охране госграницы в Сюнике", - отметил он.

Военное и военно-техническое сотрудничество между Россией и Арменией основано на Договоре о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи от 29 августа 1997 года, Договоре о развитии военно-технического сотрудничества от 25 июня 2013 года и др. Помимо этого, военное сотрудничество между странами осуществляется в рамках ОДКБ.

На территории Армении в Гюмри, согласно межгосударственному договору от 1995 года, дислоцирована российская 102-я военная база - единственная российская база в Закавказье (общая численность военнослужащих - около 5 тыс. человек). В 2010 году в документ были внесены изменения, в соответствии с которыми срок ее пребывания с первоначальных 25 лет продлен до 49 лет, до 2044 года.