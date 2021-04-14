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Хинштейн рассказал о кадровых перестановках в Росгвардии

RT на русском
1 час назад
Глава комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн рассказал о кадровых перестановках в Росгвардии.
Хинштейн рассказал о кадровых перестановках в Росгвардии
Фото: РИА НовостиРИА Новости
В своём Telegram—канале депутат опубликовал фотографии соответствующего указа президента России Владимира Путина.
Согласно указу, решение об увольнении со службы принято в отношении ряда высокопоставленных офицеров Росгвардии.
В частности, от занимающей должности отстранили и уволили замдиректора ведомства генерал-лейтенанта Юрия Бабкина.
В феврале Путин подписал указ о присвоении званий генералов ряду сотрудников силовых ведомств и МЧС. Соответствующий документ был опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Так, пятерым военнослужащим Росгвардии присвоили звания генерал-лейтенанта и генерал-майора, а ещё трём сотрудникам ведомства — звания генерал-майора полиции.
Армия,Александр Хинштейн,Владимир Путин,Росгвардия,МЧС,Госдума,
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