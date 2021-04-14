Хинштейн рассказал о кадровых перестановках в Росгвардии

Фото: РИА Новости РИА Новости

Согласно указу, решение об увольнении со службы принято в отношении ряда высокопоставленных офицеров Росгвардии.

В частности, от занимающей должности отстранили и уволили замдиректора ведомства генерал-лейтенанта Юрия Бабкина.