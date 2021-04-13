США начнут переброску своих F-35 в Европу

Вооруженные силы (ВС) США начнут осенью текущего года перебрасывать свои истребители-бомбардировщики пятого поколения F-35 в Европу в рамках их постоянного размещения на континенте. Это подтвердил во вторник Верховный главнокомандующий Объединенными вооруженными силами (ОВС) НАТО в Европе Тод Уолтерс.

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"F-35 очень важен. <...> Наша диспозиция в военном плане сильна, но ей бросают вызов. И часть этого вызова представляет собой эволюция самолета пятого поколения Су-37 у россиян", - заявил Уолтерс, выступая на слушаниях в комитете по делам ВС Сената Конгресса США. "Нам в США нужны F-35 в Европе. Они начнут появляться осенью 2021 года, дабы гарантировать, что у нас есть конкурентное преимущество, необходимое для того, чтобы защищать свою суверенную территорию", - подчеркнул военачальник. Он одновременно является главой Европейского командования (ЮКОМ) ВС США.

Ранее Пентагон уточнял, что американские самолеты F-35 будут размещены на базе Королевских ВВС Великобритании Лейкенхит. Кроме того, эти истребители-бомбардировщики стоят на вооружении ряда европейских партнеров США.

Италия, Канада, Нидерланды, Норвегия и F-35 - это многоцелевая боевая машина, спроектированная с использованием технологии уменьшения заметности и способная нести ядерное оружие. Вместе с США в проекте ее создания ранее принимали участие восемь стран: Австралия , Великобритания, Дания Турция . Однако в 2019 году Вашингтон принял решение исключить Анкару из числа участников программы в связи с приобретением Турцией у России зенитных ракетных систем С-400. Самолеты F-35 закупают также Израиль и Япония.

Поддержка Киева

Кроме того, Уолтерс отметил, комментируя далее рост напряженности в отношениях России и Украины, что Вашингтон и его союзники стараются активно укреплять позиции Киева.

"Сама Украина, а также ее партнеры в регионе делают все возможное, чтобы с каждой секундой укреплять ее позицию. Чтобы, если вторжение действительно состоится, они [украинские власти] бы занимали позиции, более всего способствующие успеху. И не только в плане своих сил, но и с партнерами в регионе", - сказал генерал, не вдаваясь в детали. На вопрос сенатор Энгеса Кинга (независимый, от штата Мэн) о том, способны ли украинские власти отразить потенциальное вторжение России, он ответил: "Я, разумеется, так считаю". "С течением времени, сенатор", - добавил Уолтерс.

Он также выразил мнение, что жители Донбасса в основном ассоциируют себя с Украиной, а не Россией. "Я бы охарактеризовал это как высокую степень лояльности стране Украина", - утверждал Уолтерс. Когда же Кинг поинтересовался, верно ли представление о том, что заявления России о готовности защищать русскоязычное население Донбасса не найдут отклика на востоке Украины, генерал ответил: "Я согласен, сенатор".

Командующий добавил, что официальные лица правительства США высокого ранга находятся в последние недели в контакте с руководством и в Киеве, и в Москве. "Знаю, что наши старшие должностные лица выразили глубокую обеспокоенность по поводу мощной деятельности в Донбассе и Крыму", - заявил Уолтерс.

В свою очередь Кинг фактически сравнил предупреждения Москвы о готовности защищать права русскоязычного населения Донбасса с вторжением Германии в Судеты осенью 1938 года. "Должен сказать, что мне это немного напоминает о 1938 году и Судетах, германских планах освобождения говоривших на немецком языке людей. Очень схожие вещи мы слышим со стороны России", - утверждал американский законодатель.

Обострение на востоке Украины

Западные страны в последние дни неоднократно выражали обеспокоенность в связи с высказываниями украинских военных о наращивании сил России вдоль границы с Украиной. Как отметил ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков , перемещение российских войск по территории их собственной страны не должно беспокоить другие государства. Песков подчеркнул, что эти перемещения войск никак не угрожают другим странам. Он также указал, что происходящее в Донбассе является внутриукраинским конфликтом, в котором российские войска никогда не участвовали.