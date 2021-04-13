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США перебросят в Германию дополнительный военный контингент

News.ru
1 час назад
Военное командование Соединённых Штатов перебросит в Германию разведчиков, артиллеристов, специалистов по кибероперациям и радио-электронной борьбе (РЭБ). Об этом рассказал представитель контингентов США в Европе и Африке, полковник Джо Скрокка.
США перебросят в Германию дополнительные войска
Фото: ReutersReuters
Речь идёт о полевой артиллерии, ПВО и ПРО, разведке, операциях в киберпространстве, РЭБ, космосе, авиации и о группе обеспечения бригады, — приводит Пентагон данные, предоставленные Скроккой.
Глава Европейского командования ВС США генерал Тод Уолтерс подтвердил, что военнослужащие будут переброшены в город Висбаден.
Ранее глава Пентагона Ллойд Остин анонсировал размещение 500 военных в ФРГ. По его словам, таким образом США поддерживают НАТО, с перемещениями российских войск у западных границ это решение якобы не связано.
Как сообщал NEWS.ru, бывший советник министра обороны в администрации Трампа, заслуженный ветеран боевых действий Дуглас Макгрегор считает, что США не готовы к открытому конфликту с Россией. Таким образом экс-полковник прокомментировал готовность Вашингтона поддержать применение силы Киевом против России в Донбассе.
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