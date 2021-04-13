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Израильское судно атаковано иранской ракетой в Аравийском море — СМИ

ИА Regnumиещё 2
33 минуты назад
Иранская ракета нанесла повреждения израильскому грузовому судну в Аравийском море, сообщает 13 апреля телеканал Al-Arabiya.
По данным других СМИ, ракетный удар был нанесен по судну Hyperion недалеко от побережья ОАЭ.
По утверждению Al-Arabiya, судно, принадлежащее Израилю, перевозило автомобили, в результате ракетного удара получило небольшие повреждения, но смогло продолжить свой путь.
По неофициальным данным, ракета была выпущена с корабля или беспилотника.
В Израиле пока воздерживаются от комментариев по этому поводу.
Как сообщало ИА REGNUM, 11 апреля власти Ирана обвинили Израиль в организации диверсии в распределительной электросети на ядерном объекте в Натанзе.
Армия,Объединенные Арабские Эмираты,
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