Иранская ракета нанесла повреждения израильскому грузовому судну в Аравийском море, сообщает 13 апреля телеканал Al-Arabiya.

По данным других СМИ, ракетный удар был нанесен по судну Hyperion недалеко от побережья ОАЭ

По утверждению Al-Arabiya, судно, принадлежащее Израилю, перевозило автомобили, в результате ракетного удара получило небольшие повреждения, но смогло продолжить свой путь.

По неофициальным данным, ракета была выпущена с корабля или беспилотника.

В Израиле пока воздерживаются от комментариев по этому поводу.