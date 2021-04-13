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Россия перебросила к западным границам две армии и три соединения ВДВ

Lenta.ruиещё 3
15 минут назад
Россия перебросила к своим западным границам две армии и три соединения Воздушно-десантных войск (ВДВ) в рамках контрольной проверки. Об этом сообщил министр обороны страны Сергей Шойгу на совещании в Североморске, передает РИА Новости.
Россия перебросила к Западу две армии и три соединения ВДВ
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Глава Минобороны пояснил, что соответствующие меры были приняты из-за угрожающей военной деятельности НАТО.
«Войска показали полную готовность и способность выполнить задачи по обеспечению военной безопасности страны. В настоящее время данные объединения и соединения задействованы в учениях», — добавил он.
Ранее 13 апреля Шойгу заявил об усилении Северного флота для укрепления обороноспособности страны и защиты ее интересов в Арктике. По его словам, флот оснащается современной военной техникой, которую можно применять при суровом климате.
Тогда же министр сообщил, что США и НАТО перебрасывают войска к границам европейской части России. Основной потенциал сосредоточивается в Причерноморье и на Балтике. Всего Североатлантический альянс, по словам Шойгу, разместит близ российских границ 40 тысяч военных и 15 тысяч единиц вооружения и военной техники.
Ранее в апреле Украина обвинила Россию в наращивании военного присутствия в Донбассе и призвала страны НАТО повысить боеготовность. Кремль в свою очередь назвал Украину взрывоопасным регионом и отметил, что Москва принимает необходимые меры для обеспечения собственной безопасности.
Армия,Министерство обороны,НАТО,Россия,
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