Сегодня Шойгу прибыл на Северный флот с рабочей поездкой. В ходе нее он рассказал, что США и НАТО перемещают войска к границам России. Всего они сосредоточат рядом с РФ 40 тысяч военных и 15 тысяч единиц вооружения и военной техники, а основной потенциал сосредоточат на Балтике и в Причерноморье.

«Сейчас американские войска перебрасываются из континентальных частей Северной Америки через Атлантику в Европу. Идет перемещение войск в Европе к российским границам», — сообщил министр.

Также он рассказал, что в течение трех недель две армии и три соединения Воздушно-десантных войск России были переброшены на западные рубежи страны для выполнения учебно-боевых задач.

«Войска показали полную готовность и способность выполнить задачи по обеспечению военной безопасности страны», — заявил Шойгу.