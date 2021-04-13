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Шойгу сообщил о перемещении войск НАТО к границам России

Артём Кульша
42 минуты назад
США и НАТО перемещают войска к границам России. Об этом, как сообщает ТАСС, заявил министр обороны России Сергей Шойгу.
Сегодня Шойгу прибыл на Северный флот с рабочей поездкой. В ходе нее он рассказал, что США и НАТО перемещают войска к границам России. Всего они сосредоточат рядом с РФ 40 тысяч военных и 15 тысяч единиц вооружения и военной техники, а основной потенциал сосредоточат на Балтике и в Причерноморье.
«Сейчас американские войска перебрасываются из континентальных частей Северной Америки через Атлантику в Европу. Идет перемещение войск в Европе к российским границам», — сообщил министр.
Также он рассказал, что в течение трех недель две армии и три соединения Воздушно-десантных войск России были переброшены на западные рубежи страны для выполнения учебно-боевых задач.
«Войска показали полную готовность и способность выполнить задачи по обеспечению военной безопасности страны», — заявил Шойгу.
На прошлой неделе, как сообщал «Рамблер», исполняющий обязанности главы военной разведки Швеции Даниэль Ульссон заявил, что Россия стремится улучшить свой военный потенциал в Северной Атлантике, чтобы помешать США направить подкрепление в Европу в случае войны с НАТО. Это обеспечит ей свободу действий в Балтийском регионе и Баренцевом море и даст первоначальное преимущество перед противником на региональном уровне.
Армия,Видео,Сергей Шойгу,НАТО,Россия,Соединенные Штаты,
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