Военных США уличили в краже из Сирии бензовозов с нефтью

В августе 2020 года сообщалось, что США договорились с ДСС о покупке сирийской нефти. В Дамаске договор назвали кражей сирийской нефти.

Сирия добывала около 380 тысяч баррелей нефти в день до начала вооруженного конфликта в 2011 году. После этого Дамаск потерял контроль над большинством месторождений — они находятся на восточном берегу реки Евфрат, в провинции Дейр-эз-Зор. Сейчас их контролируют боевики.