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Американских военных уличили в краже из Сирии 40 бензовозов с нефтью

Lenta.ruиещё 1
1 час назад
Американские военные вывезли из Сирии более 40 бензовозов с украденной нефтью. Об этом сообщает сирийское официальное агентство SANA со ссылкой на местные источники.
Военных США уличили в краже из Сирии бензовозов с нефтью
Фото: Hussein Malla / APHussein Malla / AP
По информации издания, военнослужащие США похитили нефть с месторождений в регионе Аль-Джазира. Сырье незаконно вывезли из сирийской провинции Хасеке в Ирак. Сообщается, что колонну сопровождали боевики «Демократических сил Сирии» (ДСС, SDF).
В августе 2020 года сообщалось, что США договорились с ДСС о покупке сирийской нефти. В Дамаске договор назвали кражей сирийской нефти.
Сирия добывала около 380 тысяч баррелей нефти в день до начала вооруженного конфликта в 2011 году. После этого Дамаск потерял контроль над большинством месторождений — они находятся на восточном берегу реки Евфрат, в провинции Дейр-эз-Зор. Сейчас их контролируют боевики.
Армия,Сирийская Арабская Республика,Соединенные Штаты,
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