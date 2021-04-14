"Если государства - участники ОБСЕ не только на словах, но и на деле желают предотвратить эскалацию напряженности, им следует не призывать Россию "свернуть военное наращивание" на своей же территории (которого фактически нет!), а заставить Киев отказаться от милитаристской риторики и воздержаться от кровавой и самоубийственной авантюры [в Донбассе]", - говорится в заявлении Ждановой, поступившем в распоряжение ТАСС.
"Российская Федерация выступает за мирное урегулирование внутриукраинского конфликта в прямом диалоге Киева с Донецком и Луганском на основе неукоснительного соблюдения минских договоренностей во всей их полноте и последовательности. Призываем к этому и других. Со своей стороны мы сделаем все возможное для восстановления мира в Донбассе и защиты его мирного населения", - заверила российский дипломат.