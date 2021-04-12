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Министр обороны Израиля одёрнул журналиста за вопрос главе Пентагона

News.ruиещё 1
34 минуты назад
Глава Минобороны Израиля Бени Ганц провёл совместный брифинг с американским коллегой Ллойдом Остином в ходе посещения авиабазы Неватим, где размещены истребители пятого поколения F-35I Adir.
Министр обороны Израиля пригрозил «открутить голову» журналисту
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com
Израильский журналист Ор Хеллер попросил Остина прокомментировать инцидент в иранском Натанзе, где накануне на одном из ядерных объектов прогремел взрыв. Но Ганц тут же прервал Хеллера, не дав закончить вопрос.
Хеллер, я тебе голову откручу, — приводит «Царьград» слова израильского министра.
При этом ответа от главы Пентагона на заданный вопрос так и не последовало.
О происшествии на ядерном объекте стало известно утром 11 апреля. Как сообщалось, произошла авария в сети распределения электричества на заводе по обогащению урана. По данным властей, вреда окружающей среде и людям нанесено не было.
По версии иранского депутата Малека Шариати, инцидент мог быть результатом саботажа и проникновения на объект внешних сил. Глава Иранской организации атомной энергии, также являющийся вице-президентом страны, Али Акбар Салехи назвал случившееся проявлением «ядерного терроризма». Сам теракт при этом произошёл в национальный день ядерных технологий, писал NEWS.ru.
Армия,Ллойд Остин,Министерство обороны,Пентагон,Царьград ТВ,Израиль,
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