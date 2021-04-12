Украина сочла призыв в Крыму военным преступлением

Украинские власти назвали проведение весеннего воинского призыва в Вооруженные силы России в Крыму военным преступлением и предложили призывникам жаловаться в правоохранительные органы в случае принуждения к службе. Сообщение об этом появилось на странице в Facebook представительства президента Украины в регионе.
Как утверждают в ведомстве, в последние месяцы в регионе «активизировалась пропаганда» военной службы в рядах армии «страны-агрессора».
«А то, что призыв происходит во время пандемии — ставит жизнь и здоровье людей под еще большую угрозу», — говорится в сообщении.
В Киеве также выразили уверенность, что призывная кампания и перемещение граждан Украины из региона нарушают Женевскую Конвенцию о защите гражданского населения во время войны. Чиновники также пообещали подключить к расследованию этого «преступления» прокуратуру и международные правозащитные организации.
«Собранные доказательства помогут защитить наших граждан — жертв военных преступлений», — отметили в представительстве.
Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба во время выступления на неформальном заседании Совета безопасности ООНпризвал Россию «открыть доступ» на территорию Крыма. Он объяснил необходимость этого защитой прав украинских граждан. В свою очередь, в Госдумезаявили, что доступ на полуостров открыт любым международным организациям, однако он не будет осуществляться на условиях Киева.
Крым вошел в состав России в марте 2014 года после референдума, на котором большинство проголосовавших жителей региона поддержали такое решение. Украина, страны ЕС и США отказались признать результаты голосования, назвав воссоединение полуострова с материковой Россией аннексией. Российские власти отвергают эти обвинения и настаивают, что процедура присоединения соответствовала нормам международного права.