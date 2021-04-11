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Украина направила бойцов Сил спецопераций к юго-западным пригородам Донецка

Lenta.ru
15 минут назад
Украина направила отряды Сил специальных операций (ССО) к юго-западным пригородам Донецка. Об этом сообщает Telegram-канал WarGonzo.
«Бойцы сил специальных операций МО Украины переброшены в Марьинку. В их задачи входит сбор дополнительных разведданных и организация диверсионный акций», — говорится в сообщении.
Ранее стало известно, что власти самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) прорабатывают три варианта обращения к президенту России Владимиру Путину. Среди прочего самопровозглашенная республика якобы намерена попроситься в состав России.
Очередное обострение ситуации в Донбассе началось в конце марта. Украина и самопровозглашенные республики обвиняют друг друга в усилении обстрелов и перемещении военной техники в районе линии соприкосновения. В субботу, 10 апреля, в ДНР заявили, что обстрелы усилились.
Армия,Видео,Владимир Путин,Донецк,Украина,
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