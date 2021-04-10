Адмирала возмутили заявления об уязвимости российских АПЛ

Герой России, контр-адмирал Всеволод Хмыров заявил, что никакой агрессор не мог угрожать нашим субмаринам.
«Такие высказывания - обычный популизм неосведомленного человека, который не знает ничего об обеспечении боевой устойчивости одиночных и групповых действий наших атомных подводных лодок», - сказал адмирал.
По его словам, в районах, где действуют субмарины, для их защиты реализуется целый комплекс мер, а говорить об уязвимости лодок, всплывших в Арктике, «может только безграмотный».
В минувшем марте впервые в истории ВМФ России три атомных ракетоносца одновременно всплыли, проломив лед в Арктике. Всплытие произошло в в ходе учений "Умка-2021, в районе радиусом 300 метров. Толщина льда составляла полтора метра.
После этого в СМИ появились сообщения, что одновременное всплытие трех атомных подлодок могло дать США «шикарную возможность» их потопить.
Ранее «Рамблер» сообщал, что Пентагон прокомментировал российские учения «Умка-2021».