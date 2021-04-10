Летчика США заметили в российской униформе

Американский боевой летчик надел российскую униформу на учения. Он поднялся в воздух с шевроном ВКС РФ на рукаве.

Фото: Reuters Reuters

Скандал начался с того, что 7 апреля в официальном аккаунте 48-го истребительного авиаполка ВВС США появились фотографии с учений Point Blank 21-2.

Они проходили в Британии. В маневрах участвовало более 50 самолетов, включая истребители F-15 и F-16.

На одном из кадров виден улыбающийся пилот 492-й истребительной эскадрильи США. На его рукаве шеврон с надписью «Россия», изображением российского триколора, эмблемой ВКС РФ и силуэтом Су-27.

«Шеврон очень похож на эмблему 611-й истребительной эскадрильи ВВС России», - пишет издание.

Позже в ВВС США оправдались тем, что пилот «выполнял задачи агрессора и имитировал врага во время учений».