В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Статьи
Почта

Летчика США заметили в российской униформе

Майк Габриелян
59 минут назад
Американский боевой летчик надел российскую униформу на учения. Он поднялся в воздух с шевроном ВКС РФ на рукаве.
Летчика США заметили в российской униформе
Фото: ReutersReuters
Пентагон уже нашел оправдание странному поступку авиатора. Об этом сообщает издание Defense Blog.
Скандал начался с того, что 7 апреля в официальном аккаунте 48-го истребительного авиаполка ВВС США появились фотографии с учений Point Blank 21-2.
Они проходили в Британии. В маневрах участвовало более 50 самолетов, включая истребители F-15 и F-16.
На одном из кадров виден улыбающийся пилот 492-й истребительной эскадрильи США. На его рукаве шеврон с надписью «Россия», изображением российского триколора, эмблемой ВКС РФ и силуэтом Су-27.
«Шеврон очень похож на эмблему 611-й истребительной эскадрильи ВВС России», - пишет издание.
Позже в ВВС США оправдались тем, что пилот «выполнял задачи агрессора и имитировал врага во время учений».
Ранее «Рамблер» рассказывал, как китайцы применили лазер против летчиков ВВС США.
Армия,Пентагон,Россия,Соединенные Штаты,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
КарантинМодаКрасотаЛюбовьЗвёздыЕдаПсихологияФотоТестыГороскопыФорумДом и садДетиЗдоровьеВидеоСвоими руками
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыВанга2020 годЛунный календарьГаданияДизайн человекаРетроградный МеркурийПсихологияВосточный гороскопСонникЗодиакКалендарь Майя2021 годИменаНумерология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЗаграницаЛайфхакиПутеводители