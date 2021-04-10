«Гиперзвуковые учения»: что «атаковали» российские МиГ-31 в Арктике

Появилась информация, что Россия на этой неделе впервые провела в Арктике учения по перехвату гиперзвукового оружия и его носителей. По неуточненным данным, истребители МиГ-31БМ Тихоокеанского флота атаковали «сверхскоростную цель» с высоты почти 20 тыс. м и уничтожили ее в стратосфере в районе Северного полярного круга. Могли ли подобные учения проводиться на самом деле, рассказывает военный обозреватель «Газеты.Ru» Михаил Ходаренок

Фото: Министерство обороны РФ/РИА «Новости» Министерство обороны РФ/РИА «Новости»

Сообщается, что на прошедших учениях действующие с Чукотки истребители МиГ-31БМ «перехватили» за Северным полярным кругом цель, имитирующую бомбардировщик с гиперзвуковыми ракетами. Атака на него якобы была проведена с высоты почти 20 тыс. м и на скорости в 2,5 Маха. «Противник» был уничтожен на дальности в сотни километров.

Изначально информацию об этом распространили российские СМИ, а позже эту историю подхватили и американские издания, такие как National Interest.

В то же время официальных подтверждений информации о прошедших учениях со стороны военного ведомства нет. Поэтому по поводу отрывочных сообщений неустановленных источников о «гиперзвуковых учениях» возникает очень много вопросов. Начнем с того, что слово «перехват» надо употреблять крайне корректно, о чем не раз писала «Газета.Ru».

В вышеупомянутом случае надо было излагать следующим образом – «было проведено летно-тактическое учение с отработкой практических пусков ракет». А вот ясности, было ли оно проведено на самом деле, нет.

Сначала обратимся к выражению «гиперзвуковые учения». Само по себе это словосочетание крайне некорректно и в Вооруженных силах так не говорят.

Никаких «дозвуковых», «звуковых», «сверхзвуковых» и «гиперзвуковых» учений в Воздушно-космических силах ВС РФ не проводится. В ходе тактических (оперативно-тактических) учений могут отрабатываться эпизоды по уничтожению тех или иных средств воздушно-космического нападения, но по скорости целей учения в боевой авиации никогда не классифицируются. Одно это говорит, что источники у СМИ, которые распространяют подобные сообщения, малоквалифицированные и поставляют им недостоверную информацию.

Опять-таки, из вышеприведенных сведений непонятно, что на самом деле уничтожено — то ли носитель (бомбардировщик), то ли гиперзвуковая крылатая ракета. Если только стратегический бомбардировщик, то подобная задача в истребительной авиации противовоздушной обороны отрабатывается со второй половины 1940-х годов. То есть ничего из ряда вон выходящего и экстраординарного в этом элементе боевой подготовки нет.

А если в ходе «гиперзвуковых учений» была уничтожена гиперзвуковая крылатая ракета (ведь сообщается же, что «истребители МиГ-31 атаковали «сверхскоростную цель»), то тогда вопросов возникает еще больше.

Во-первых, стратегических бомбардировщиков — носителей гиперзвуковых крылатых ракет — в ВВС США пока нет. По скорости бомбардировщики В-2 и В-52 — дозвуковые. В-1В может летать на сверхзвуке, но и он не является носителем ГЗКР и не представляет собой «сверхскоростную цель».

Во-вторых, гиперзвуковых крылатых ракет и на вооружении российской армии еще нет. Они начнут поступать в войска в лучшем случае, начиная со следующего года.

Как ранее писала «Газета.Ru», в отношении ГЗКР типа «Циркон» — «положительные результаты испытаний позволяют приступить к следующему этапу отработки — проведению пусков с подводных носителей, завершить государственные испытания в 2021 году и приступить к серийным поставкам начиная с 2022 года».

В-третьих, если «Цирконов» нет на оснащении войск, то тем более нет и никаких ракет-мишеней, которые бы имитировали ГЗКР в полете. То есть материальной базы для «гиперзвуковых учений» пока еще не существует в природе.

Теперь разберемся, может ли МиГ-31БМ в принципе поразить гиперзвуковую крылатую ракету. Штатное вооружение этого самолета — ракета большой дальности Р-33. Максимальная скорость поражаемой цели для изделия этого типа — 3000 км/час. А гиперзвук начинается со скоростей М-5 (т. е. 6120 км/ч). Иными словами,

МиГ-31БМ с ракетой Р-33 гиперзвуковую крылатую ракету поразить не может.

А когда утверждается, что в ходе «гиперзвуковых учений» противник «был уничтожен на дальности в сотни километров», то и это не совсем верно, точнее так не бывает. Максимальная дальность стрельбы ракеты Р-33 составляет 120 км. Это уже не сотни километров. Да и чтобы реализовать такую дальность, надо чтобы воедино сошлись множество параметров. На практике (по опыту боевых стрельб) такое бывает достаточно редко.

Опять-таки, если предположить, что подобные учения были в реальности, то для этого должны существовать точки запуска мишеней. И сразу возникает масса вопросов — как подобные площадки можно устроить в акватории Чукотского и Восточно-Сибирского морей? Запускать ракеты-мишени с арктических островов? Тогда с каких конкретно? И есть ли там соответствующая инфраструктура? Если запускать ракеты-мишени с кораблей ВМФ, то позволяет ли это сделать на требуемых расстояниях ледовая обстановка? Где в таком случае будут размещены измерительные пункты, без которых полигон — уже не полигон? И это далеко не полный перечень вопросов, которые ждут ответа.

Кроме того, для боевых стрельб по гиперзвуковым крылатым ракетам потребуется весьма обширная область пространства. Перед соответствующими летно-тактическими учениями необходимо в целях безопасности установить запретные зоны для полетов гражданской авиации и для плавания судов всех типов.

Поскольку ничего этого сделано не было, есть все основания предполагать, что и никаких «гиперзвуковых учений» с поражением «сверхскоростных целей» в этом районе Арктики не было.

А что же в таком случае там было? В еще советские времена в Арктике практически отрабатывалась концепция так называемого передового авиационного эшелона.

Как ранее писала «Газета.Ru», суть этого замысла заключалась в том, что дальние перехватчики авиации ПВО во взаимодействии с самолетами дальнего радиолокационного дозора и управления должны были осуществить перехват стратегической авиации противника в Арктике до рубежа пуска ими крылатых ракет по центральным регионам России.

В этих целях отрабатывался вариант ввода в бой передового авиационного эшелона дальних перехватчиков со следующих аэродромов 10-й отдельной армии противовоздушной обороны (штаб и КП — г. Архангельск) — Амдермы, о. Новая Земля (Рогачево) и ледового аэродрома Греэм-Белл.

В частности, в марте 1988 года эскадрилья МиГ-31П 518-го истребительного авиационного полка (пункт постоянной дислокации — н. п. Талаги, 18 км от Архангельска) выполнила перелет и посадку на ледовый аэродром Греэм-Белл архипелага Земля Франца-Иосифа.

Вполне возможно, что в ходе проводимых ныне учений истребители морской авиации МиГ-31БМ, базирующиеся на аэродроме Елизово на полуострове Камчатка осуществили перелет на оперативный аэродром Угольные Копи (Анадырь), а затем совершили несколько полетов над акваториями Чукотского и Восточно-Сибирских морей, до определенной степени реанимируя концепцию передового авиационного эшелона.

Вполне возможно, в ходе этих учебно-тренировочных полетов и осуществлялись захваты на сопровождение отдельных воздушных объектов и последующие пуски ракет «воздух-воздух» в имитационном режиме.