Турецкие наемники пожаловались в соцсетях, что их обманули и не заплатили за бои в Карабахе. Об этом сообщает телеграм-канал Wargonzo

Авторы ссылаются на видео, появившиеся в арабоязычных социальных сетях. На кадрах боевики из Сирии, нанятые Анкарой и Баку во Вторую Карабахскую войну, жалуются на отсутствие вознаграждения.

Так, один из боевиков заявил, что организаторы нелегальной операции в Карабахе не рассчитались с наемниками, ранеными и семьями убитых.

«Мы воевали за турецкое государство и совместно с их людьми в Карабахе. У нас есть убитые и раненые. 16-я дивизия Султана Сулеймана Шаха не выполнила обязательства перед нашими бойцами, не выдала зарплаты, не заплатила ничего раненым и семьям погибших. Многие из нас голодают. Так не должно быть», - говорит наемник.

Автор телеграм-канала предположил, что видеоролик, скорее всего, снят на севере Сирии.