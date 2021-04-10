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Турецкие наемники пожаловались на отсутствие выплат за войну в Карабахе

Майк Габриелян
1 час назад
Турецкие наемники пожаловались в соцсетях, что их обманули и не заплатили за бои в Карабахе. Об этом сообщает телеграм-канал Wargonzo.
Авторы ссылаются на видео, появившиеся в арабоязычных социальных сетях. На кадрах боевики из Сирии, нанятые Анкарой и Баку во Вторую Карабахскую войну, жалуются на отсутствие вознаграждения.
Так, один из боевиков заявил, что организаторы нелегальной операции в Карабахе не рассчитались с наемниками, ранеными и семьями убитых.
«Мы воевали за турецкое государство и совместно с их людьми в Карабахе. У нас есть убитые и раненые. 16-я дивизия Султана Сулеймана Шаха не выполнила обязательства перед нашими бойцами, не выдала зарплаты, не заплатила ничего раненым и семьям погибших. Многие из нас голодают. Так не должно быть», - говорит наемник.
Автор телеграм-канала предположил, что видеоролик, скорее всего, снят на севере Сирии.
Ранее «Рамблер» сообщал, что подсчитано число погибших в Нагорном Карабахе сирийских наемников.
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