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Российский истребитель Миг-31 перехватил самолет США над Тихим океаном

Газета.Ru
1 час назад
Российский истребитель Миг-31 перехватил американский самолет-разведчик RC-135 над Тихим океаном. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на национальный центр управления обороной РФ.
Российский истребитель Миг-31 перехватил самолет США над Тихим океаном
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Отмечается, что истребитель из состава дежурных по противовоздушной обороне сил Восточного военного округа был поднят в воздух для опознавания воздушной цели и недопущения нарушения российской государственной границы.
По данным центра, после разворота американского военного самолета от госграницы России Миг-31 благополучно вернулся на аэродром базирования.
В сообщении также подчеркивается, что полет российского истребителя осуществлялся в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства, а нарушения границы России не было допущено.
Ранее британский таблоид The Daily Mail опубликовал материал о десяти «перехватах» российских самолетов, которые якобы осуществили силы НАТО у границ альянса в районе Северной Атлантики, Северного, Черного и Балтийского морей.
Армия,НАТО,Daily Mail,Соединенные Штаты,
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