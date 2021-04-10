Российский истребитель Миг-31 перехватил самолет США над Тихим океаном

Российский истребитель Миг-31 перехватил американский самолет-разведчик RC-135 над Тихим океаном. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на национальный центр управления обороной РФ.

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Отмечается, что истребитель из состава дежурных по противовоздушной обороне сил Восточного военного округа был поднят в воздух для опознавания воздушной цели и недопущения нарушения российской государственной границы.

По данным центра, после разворота американского военного самолета от госграницы России Миг-31 благополучно вернулся на аэродром базирования.

В сообщении также подчеркивается, что полет российского истребителя осуществлялся в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства, а нарушения границы России не было допущено.