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В Британии посмеялись над статьёй о «сеющих хаос» подлодках РФ

News.ru
1 час назад
Таблоид The Sun разместил материал о «тайной российской флотилии» подводных лодок, которая может «искалечить» и «погрузить в хаос» Британию. В нём отмечается, что скрывающиеся под водой корабли якобы могут перерезать подводные интернет-кабели.
В Британии отреагировали на статью о «сеющие хаос» подлодки РФ
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com
Заявление авторов публикации о создании в России такой флотилии якобы для нанесения «катастрофического по своим последствиям» удара по Западу читатели издания высмеяли в комментариях.
Не могли бы вы сказать нам, когда именно это произойдёт? Скоро устанавливаю новую кухню, поэтому хочу быть уверенным, что куплю бытовую технику по самой низкой цене. Без Интернета я заплачу гораздо больше, — пошутил один из них.
Другие также отнеслись к публикации не серьёзно: «И зачем им это делать? Абсолютная чушь», «Мы все это слышали раньше, никто не перерезает интернет-кабели», «Могут... Но не будут... Просто ещё одна пугающая история».
Ранее NEWS.ru сообщал, что Россия создала тайный северный флот из подводных лодок, цель которых погрузить Британию в хаос. Об этом заявляют в Лондоне. Британские специалисты на полном серьёзе уверяют, что сейчас эти подлодки скрываются на дне океана и ждут случая, чтобы с помощью роботизированных рук перерезать ключевые интернет-кабели, которые помогают экономике страны справляться с последствиями кризиса.
Армия,В мире,Оружие,Россия,
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