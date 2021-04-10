В Британии отреагировали на статью о «сеющие хаос» подлодки РФ

Таблоид The Sun разместил материал о «тайной российской флотилии» подводных лодок, которая может «искалечить» и «погрузить в хаос» Британию. В нём отмечается, что скрывающиеся под водой корабли якобы могут перерезать подводные интернет-кабели.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Россия создала тайный северный флот из подводных лодок, цель которых погрузить Британию в хаос. Об этом заявляют в Лондоне. Британские специалисты на полном серьёзе уверяют, что сейчас эти подлодки скрываются на дне океана и ждут случая, чтобы с помощью роботизированных рук перерезать ключевые интернет-кабели, которые помогают экономике страны справляться с последствиями кризиса.