Глава ДНР заявил о готовности Украины к полномасштабной войне в Донбассе

По его словам, об этом говорит то, что в последнее время Киев стянул к линии соприкосновения большое количество военной техники и личного состава.
Пушилин отметил, что о максимальном скоплении украинских сил свидетельствуют не только данные ДНР и ЛНР, но и отчеты ОБСЕ.
«Такого не было очень-очень давно. По сути, сейчас ситуация говорит о том, что Украина готова к эскалации, полномасштабным боевым действиям», - выразил уверенность глава ДНР.
По словам Пушилина, Франция и Германия не используют свои возможности как стран-гарантов, чтобы снизить напряженность в регионе. А США и НАТО подталкивают Украину к полномасштабному конфликту.
Как сообщал «Рамблер», 8 апреля президент Украины Владимир Зеленский прибыл на линию соприкосновения в Донбассе и заявил о «крупнейшей эскалации, нарушении режима прекращения огня и большом количестве раненых и погибших».
В тот же день заместитель руководителя администрации президента РоссииДмитрий Козак заявил, что начало настоящих боевых действий в Донбассе со стороны Киева станет началом конца Украины. Он предупредил, что Россия будет вынуждена встать на защиту своих граждан в Донбассе в зависимости от масштаба конфликта.