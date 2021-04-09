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Глава ДНР заявил о готовности Украины к полномасштабной войне в Донбассе

Вероника Полынина
25 минут назад
Украина готова к полномасштабным военным действиям в Донбассе. Об этом заявил глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин в эфире телеканала РБК.
Глава ДНР заявил о готовности Украины к полномасштабной войне в Донбассе
Фото: РИА НовостиРИА Новости
По его словам, об этом говорит то, что в последнее время Киев стянул к линии соприкосновения большое количество военной техники и личного состава.
Пушилин отметил, что о максимальном скоплении украинских сил свидетельствуют не только данные ДНР и ЛНР, но и отчеты ОБСЕ.
«Такого не было очень-очень давно. По сути, сейчас ситуация говорит о том, что Украина готова к эскалации, полномасштабным боевым действиям», - выразил уверенность глава ДНР.
По словам Пушилина, Франция и Германия не используют свои возможности как стран-гарантов, чтобы снизить напряженность в регионе. А США и НАТО подталкивают Украину к полномасштабному конфликту.
Как сообщал «Рамблер», 8 апреля президент Украины Владимир Зеленский прибыл на линию соприкосновения в Донбассе и заявил о «крупнейшей эскалации, нарушении режима прекращения огня и большом количестве раненых и погибших».
В тот же день заместитель руководителя администрации президента России Дмитрий Козак заявил, что начало настоящих боевых действий в Донбассе со стороны Киева станет началом конца Украины. Он предупредил, что Россия будет вынуждена встать на защиту своих граждан в Донбассе в зависимости от масштаба конфликта.
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