В ДНР заявили о массовом дезертирстве украинских военных

В самопровозглашенной Донецкой народной республике (ДНР) заявили о массовом дезертирстве украинских военных из частей, базирующихся на линии соприкосновения в Донбассе. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Народной милиции ДНР.

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Там рассказали, что за последние две недели расположения своих частей самовольно покинули 244 украинских военных. Большая часть дезертиров принадлежит 36-й бригаде морской пехоты, занимающей позиции на Мариупольском направлении. Там сбежали 44 морпеха.

Отмечается, что пятая часть дезертиров – офицеры, некоторые из них – командиры взводов.

По мнению ДНР, причинами дезертирства могли стать обострение конфликта, а также возросшая опасность возобновления крупномасштабных боев в регионе.

Ранее военные специалисты неоднократно заявляли о бедственном положении украинской армии в зоне соприкосновения в Донбассе и отмечали нехватку вооружений, боеприпасов и продовольствия, а также плохое финансирование.