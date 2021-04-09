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В ДНР заявили о массовом дезертирстве украинских военных

Вероника Полынина
18 минут назад
В самопровозглашенной Донецкой народной республике (ДНР) заявили о массовом дезертирстве украинских военных из частей, базирующихся на линии соприкосновения в Донбассе. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Народной милиции ДНР.
В ДНР заявили о массовом дезертирстве украинских военных
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Там рассказали, что за последние две недели расположения своих частей самовольно покинули 244 украинских военных. Большая часть дезертиров принадлежит 36-й бригаде морской пехоты, занимающей позиции на Мариупольском направлении. Там сбежали 44 морпеха.
Отмечается, что пятая часть дезертиров – офицеры, некоторые из них – командиры взводов.
По мнению ДНР, причинами дезертирства могли стать обострение конфликта, а также возросшая опасность возобновления крупномасштабных боев в регионе.
Ранее военные специалисты неоднократно заявляли о бедственном положении украинской армии в зоне соприкосновения в Донбассе и отмечали нехватку вооружений, боеприпасов и продовольствия, а также плохое финансирование.
Как сообщал «Рамблер», 8 апреля заместитель руководителя администрации президента России Дмитрий Козак заявил, что начало настоящих боевых действий в Донбассе со стороны Киева станет началом конца Украины. Он предупредил, что Россия будет вынуждена встать на защиту своих граждан в Донбассе в зависимости от масштаба конфликта.
Армия,Дмитрий Козак,Администрация Президента РФ,
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