Отряд российских кораблей направился в Атлантику, пишет «Интерфакс» со ссылкой на Балтийский флот.

В настоящий момент корабли находятся в заливе Средиземного моря в ожидании улучшения погоды. В состав отряда вошли корвет «Стойкий», танкер «Кола», морской буксир «Яков Гребельский» и плавучая мастерская ПМ-82.

«Отряд кораблей Балтийского флота находится в одном из заливов Средиземноморья, где в ближайшие дни из-за сложных погодных условий отряду кораблей и судов обеспечения Балтийского флота придется ожидать улучшения погоды», — говорится в сообщении.

Подчеркивается, что отряд продолжит движение, когда улучшится погода. В Средиземное море корабли вышли 8 апреля из сирийского порта Тартус. Там находится база Военно-морского флота России.