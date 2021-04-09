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Кремль пообещал защитить россиян в Донбассе

Lenta.ru
1 час назад
При возобновлении в Донбассе войны и угрозе повторения событий в Сребренице Россия примет меры противодействия и защиты россиян, пообещал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Его цитирует ТАСС в пятницу, 9 апреля.
Армия,Дмитрий Песков,ИТАР-ТАСС,
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