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Грузовик с ракетами для «Панциря» перевернулся под Белградом

Деловая газета "Взгляд"
10 минут назад
Военный грузовик, перевозивший три ракеты для комплекса ПВО «Панцирь С1», перевернулся на Белградской кольцевой дороге, сообщил портал «Информер».
Грузовик с ракетами для «Панциря» попал в ДТП
Фото: ТАССТАСС
Грузовик съехал с дороги, во время ДТП одна из ракет вывалилась, передает ТАСС. Травмы получили трое военнослужащих. Отмечается, что ракеты перевозились на полигон «Пасулянске ливаде».
Госорганизация «Дороги Сербии» сообщает, что движение на кольцевой блокировано в обе стороны.
В январе сообщалось, что Россия и Сербия договорились о поставке одной батареи комплексов ПВО «Панцирь-С1», выполнение контракта уже началось.
Напомним, 22 февраля ЗРПК «Панцирь-С1» прибыли в Сербию.
Президент Сербии Александр Вучич заявил, что «Панцирь-С1», полученные из России, усилят Сербию, но вызовут усиление внешнеполитического давления на Белград.
Армия,Александр Вучич,ИТАР-ТАСС,
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