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МиГ-35 получит систему с элементами искусственного интеллекта

ТАССиещё 1
2 часа назад
Истребитель МиГ-35 получит систему с элементами искусственного интеллекта, которая будет помогать летчику принимать решения в различных ситуациях. Об этом рассказали ТАСС в пресс-службе корпорации "МиГ" (входит в Объединенную авиастроительную корпорацию Ростеха).
МиГ-35 получит систему с элементами ИИ
Фото: ТАССТАСС
"Уже внедряется экспертная система с элементами искусственного интеллекта, помогающая летчику в принятии решений в различных ситуациях, а также система интегрированного зрения, позволяющая видеть в сложных метеоусловиях", - сказали в корпорации.
МиГ-35 - новейший многоцелевой истребитель поколения 4++, который является дальнейшим развитием самолетов МиГ-29К/КУБ и МиГ-29М/М2. Начало летных испытаний и международная презентация машины состоялись в январе 2017 года, в декабре того же года завершились ее заводские испытания. Истребитель создан для работы в зонах вооруженных конфликтов высокой интенсивности в условиях насыщенной и эшелонированной системы ПВО противника.
Армия,МиГ,ОАК,Ростех,ИТАР-ТАСС,
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