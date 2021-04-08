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Зеленского во время поездки в Донбасс назвали «неслужившим уклонистом»

Lenta.ru
32 минуты назад
Лидер украинской партии «Национальный корпус» и бывший глава полка «Азов» Андрей Билецкий в своем Telegram-канале дал рекомендации президенту Украины Владимиру Зеленскому по поднятию боевого духа военных.
Зеленского назвали «неслужившим уклонистом»
Фото: ReutersReuters
Билецкий назвал Зеленского «неслужившим уклонистом в бронежилете задом наперед» и посоветовал ему дать Вооруженным силам Украины выполнять свою работу.
«Отвечать огнем на огонь. Дайте солдату возможность работать. "95-го квартала" бойцу достаточно и в телевизоре», — написал он.
Ранее 8 апреля сообщалось, что Зеленский прибыл с рабочей поездкой в Донбасс. Во время поездки он посетит линию соприкосновения и пообщается с украинскими военнослужащими.
До этого стало известно об очередных боевых потерях в составе Вооруженных сил Украины. Недалеко от населенных пунктов Пески и Водяное под обстрелом погиб 22-летний военнослужащий Денис Юшко.
Очередное обострение ситуации в Донбассе началось в конце марта. Украина и самопровозглашенные республики обвиняют друг друга в усилении обстрелов, проведении разведывательных действий и перемещении военной техники в районе линии соприкосновения.
Армия,Андрей Билецкий,Владимир Зеленский,
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