Сербский Terminator получил ракету от комплекса "Стрела-10"

Сербии продолжается совершенствование собственного зенитного ракетно-пушечного комплекса PASARS-16 Terminator.

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Сообщается, что он получил модернизированный вариант ракеты от системы войсковой противовоздушной обороны "Стрела-10". Местные оборонщики провели ее доработку, установив более совершенную головку самонаведения и стартовый ускоритель. Предполагается, что данные новшества существенно повысят возможности ЗРПК по борьбе с различными целями, в том числе беспилотными летальными аппаратами различных типов.

Ранее PASARS-16 оснащались авиационными ракетами Р-13М. У них заменили двигатели и доработали инфракрасную головку самонаведения. Такие средства поражения могут настигать противника, летящего на высотах до 8000 метров и на дальности около 12000 метров.

В качестве пушечного вооружения применена 40-мм автоматическая пушка "Бофорс" L70. Ее скорострельность - 240 выстрелов в минуту. Начальная скорость снаряда достигает 1000-1600 м/с. Дистанция поражения - около 3000 метров.

Эффективность применения такого оружия обеспечивается современной системой управления огнем с тепловизионным каналом.

Terminator выполнен на трехосном шасси вездехода FAP-2026BS/AV. Кабина и башня с вооружением имеют бронирование. Предусмотрена противоминная защита. Мощность двигателя - 280 л.с.