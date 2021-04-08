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Улучшенный фрегат "Маршал Шапошников" поразил цель в Японском море

Газета.Ruиещё 1
7 минут назад
Усовершенствованный фрегат «Маршал Шапошников» в ходе артиллерийских стрельб в Японском море поразил невидимую цель. Об этом сообщил начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы ВВО по Тихоокеанскому флоту Николай Воскресенский, передает РИА «Новости».
Фрегат "Маршал Шапошников" поразил цель в Японском море
Фото: РИА НовостиРИА Новости
По его словам, стрельбы прошли в районе острова Желтухина, где находится береговой полигон.
Для наведения корабельной артиллерии на невидимую цель, корректировки огня и контроля результатов применялись беспилотные летательные аппараты «Орлан-10».
Воскресенский уточнил, что стрельба по мишеням, которые были якобы защищенными огневыми точками и скоплением боевой техники условного противника, велась из новой уникальной 100-миллиметровой установки А-190.
«Маршал Шапошников» был спущен на воду в 1985 году на калининградском заводе «Янтарь», он вошел в состав Военно-морского флота СССР в 1986 году в качестве большого противолодочного корабля. Он был необходим для борьбы с атомными субмаринами противника.
С 2016 года «Маршал Шапошников» проходил ремонт с модернизацией на «Дальзаводе» во Владивостоке, в результате получил комплексы ударного ракетного оружия «Калибр-НК», «Уран». Переквалифицирован во фрегат. Практические испытания обновленного судна начались в июле 2020 года.
Армия,Завод "Янтарь",Дальзавод,
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