"Треть личного состава уже имеет защиту от коронавируса". Директор Росгвардии о вакцинации в ведомстве

Золотов сообщил, что с начала пандемии в лечебных организациях Росгвардии увеличили количество коек для заболевших ковидом, перепрофилировали на прием таких пациентов ведомственные санатории. На выделенные правительством дополнительные денежные средства приобрели медицинское оборудование, лекарства и средства защиты, специализированный автотранспорт, в том числе машины скорой помощи. "Принятые меры позволили избежать массовых заражений. Уровень заболеваемости коронавирусом в войсках национальной гвардии составил всего лишь три десятых процента", - сообщил Золотов.