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Житель Чехии признался в нелегальном владении танком

Lenta.ruиещё 1
49 минут назад
Житель восточной части Чехии признался полиции во владении танком T 34/85 и самоходной артиллерийской установки SD-100. Таким образом он принял участие в государственной программе оружейной амнистии. О курьезном случае сообщил Twitter-аккаунт чешской полиции.
Житель Чехии признался в нелегальном владении танком
Фото: @PolicieCZ@PolicieCZ
Мужчина держал у себя танк, покрашенный в розовый, и произведенную в Чехии советскую САУ еще с 90-х годов. Формально он владел ими на легальных основаниях, однако сомневался, что они полностью охолощены и не могут быть использованы для стрельбы.
Представители полиции проверили вооружение — и выяснили, что по существующим правилам владение им нелегально. Его перевели в категорию запрещенного.
Военную технику, однако, оставили у владельца. Как отметили правоохранители, он собирается довести ее деактивацию до конца и подать заявку на законное владение.
Летом 2020 года москвич выставил на продажу оригинальный танк Т-34-85 на сервисе объявлений Avito.
Армия,Чешская Республика,
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