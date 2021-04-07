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В Турции потерпел крушение истребитель

Деловая газета "Взгляд"иещё 4
59 минут назад
В центральной части Турции разбился истребитель турецких Военно-воздушных сил, сообщают местные СМИ.
Борт разбился в провинции Конья, пилот погиб, по уточненным данным, крушение потерпел истребитель NF-5, передает РИА «Новости» со ссылкой на турецкую прессу.
Позже в министерстве национальной обороны страны подтвердили, что NF-5 действительно разбился в провинции Конья. Там уточнили, что происшествие случилось в 14.15 мск, и отметили, что пилот погиб.
Ведомство начало расследование, причины происшествия пока не установлены.
В министерстве отметили, что в авиакатастрофе погиб летчик из состава военной пилотажной группы «Турецкие звезды», сообщает ТАСС.
При этом мэр города Конья Ибрахим Алтай первоначально отвергал сообщения о гибели летчика.
Между тем президент страны Тайип Эрдоган выразил соболезнования в связи с трагедией.
«С большим огорчением узнал о том, что в результате катастрофы во время учебного полета в Конье погиб наш пилот. Выражаю соболезнование семье, Вооруженным силам и народу Турции», – заявил турецкий лидер в соцсетях.
В начале марта в Турции разбился военный вертолет, на месте его падения были обнаружены девять погибших и четверо раненых.
Армия,В мире,Видео,РИА Новости,ИТАР-ТАСС,Турция,
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