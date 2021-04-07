В Турции потерпел крушение истребитель

Ведомство начало расследование, причины происшествия пока не установлены.
В министерстве отметили, что в авиакатастрофе погиб летчик из состава военной пилотажной группы «Турецкие звезды», сообщает ТАСС.
При этом мэр города Конья Ибрахим Алтай первоначально отвергал сообщения о гибели летчика.
Между тем президент страны Тайип Эрдоган выразил соболезнования в связи с трагедией.
«С большим огорчением узнал о том, что в результате катастрофы во время учебного полета в Конье погиб наш пилот. Выражаю соболезнование семье, Вооруженным силам и народу Турции», – заявил турецкий лидер в соцсетях.
В начале марта в Турции разбился военный вертолет, на месте его падения были обнаружены девять погибших и четверо раненых.