Американцы провалили испытания гиперзвукового оружия

Но инженеры уже ищут причину провала, чтобы повторить попытку в ближайшее время

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В сети появилась информация о провальном испытании, проведённом ВВС США . Американским военным не удалось запустить гиперзвуковую ракету ARRW с бомбардировщика B-52 Stratofortress.

Согласно имеющимся данным, проблема возникла на этапе «завершения последовательности запуска». Как пишет Defense News, в ВВС Соединённых Штатов намерены изучить причины провала, после чего внести необходимые изменения и совершить новую попытку запуска.

Журналисты издания отметили, что во время испытаний специалисты хотели также оценить характеристики ракеты на рабочих скоростях. Для этого должна была использоваться фаза зажигания и разгона. Тестирование подразумевало и моделирование отделения ускорителя от планера.