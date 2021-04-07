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Американские военные провалили испытания гиперзвукового оружия

Ferra.ru
14 минут назад
Но инженеры уже ищут причину провала, чтобы повторить попытку в ближайшее время
Американцы провалили испытания гиперзвукового оружия
Фото: ТАССТАСС
В сети появилась информация о провальном испытании, проведённом ВВС США. Американским военным не удалось запустить гиперзвуковую ракету ARRW с бомбардировщика B-52 Stratofortress.
Согласно имеющимся данным, проблема возникла на этапе «завершения последовательности запуска». Как пишетDefense News, в ВВС Соединённых Штатов намерены изучить причины провала, после чего внести необходимые изменения и совершить новую попытку запуска.
Журналисты издания отметили, что во время испытаний специалисты хотели также оценить характеристики ракеты на рабочих скоростях. Для этого должна была использоваться фаза зажигания и разгона. Тестирование подразумевало и моделирование отделения ускорителя от планера.
Напомним, что чуть ранее в США назвали лучшее оружие России. По мнению амеирканских экспертов, в их числе оказались танк Т-14 «Армата», истребитель Су-57, ЗРС С-400 «Триумф», гиперзвуковой авиакомплекс 9-А-7660 «Кинжал» и танк Т-90М.
Армия,В мире,Пентагон,Соединенные Штаты,
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