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Россия мешает США перебрасывать войска в Европу на случай войны

Артём Кульша
19 минут назад
Россия пытается помешать США направить подкрепление в Европу в случае войны с НАТО. Об этом исполняющий обязанности главы военной разведки Швеции Даниэль Ульссон заявил Svenska Dagbladet.
Эксперт: Россия мешает США перебрасывать войска в Европу
Фото: ТАССТАСС
Он констатировал, что в течение 2020 года в Прибалтийском регионе, Баренцевом море и Северной Атлантике военная активность становилась все интенсивнее и сложнее. За последние годы она стала максимальной со времен холодной войны.
По его словам, Россия стремится улучшить свой военный потенциал в Северной Атлантике, чтобы помешать США направить подкрепление в Европу в случае войны с НАТО. Это обеспечит ей свободу действий в Балтийском регионе и Баренцевом море и даст первоначальное преимущество перед противником на региональном уровне.
Между тем Швеция не входит в Североатлантический альянс и поэтому не имеет никаких гарантий безопасности. Более того, шведская военная стратегия опирается на возможность принять помощь от США.
В марте, как сообщал «Рамблер», заместитель министра обороны России Андрей Картаполов рассказал, что в 2021-м вооруженные силы Украины и НАТО планируют провести в регионе восемь совместных учений с участием около 11 тысяч военных. На этом фоне власти России принимают необходимые меры для пресечения угроз безопасности государства. Картаполов заверил, что группировка российских войск на полуострове не оставляет ни единого шанса любому потенциальному противнику, который посягнет на территориальную целостность России.
Армия,В мире,Андрей Картаполов,НАТО,Россия,Швеция,Соединенные Штаты,
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