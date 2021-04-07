Эксперт: Россия мешает США перебрасывать войска в Европу

Россия пытается помешать США направить подкрепление в Европу в случае войны с НАТО . Об этом исполняющий обязанности главы военной разведки Швеции Даниэль Ульссон заявил Svenska Dagbladet.

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Он констатировал, что в течение 2020 года в Прибалтийском регионе, Баренцевом море и Северной Атлантике военная активность становилась все интенсивнее и сложнее. За последние годы она стала максимальной со времен холодной войны.

По его словам, Россия стремится улучшить свой военный потенциал в Северной Атлантике, чтобы помешать США направить подкрепление в Европу в случае войны с НАТО. Это обеспечит ей свободу действий в Балтийском регионе и Баренцевом море и даст первоначальное преимущество перед противником на региональном уровне.

Между тем Швеция не входит в Североатлантический альянс и поэтому не имеет никаких гарантий безопасности. Более того, шведская военная стратегия опирается на возможность принять помощь от США.