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Японию подбивают к опасным провокациям против России

ИА Regnum
23 минуты назад
Учения российских ВС и ВМФ на Дальнем Востоке страны убедительно доказывают неосуществимость агрессивных умозрений некоторых японских экспертов. О том, какие рискованные предложения по поводу российских Курил прозвучали в адрес японского правительства и как эти предложения оценили в Китае, рассказывает политический обозреватель ИА REGNUM Анатолий Кошкин.
Японию подбивают к опасным провокациям против России
Фото: ТАССТАСС
Японский экс-дипломат, профессор одного из университетов посоветовал в СМИ для ускорения передачи российских Курил Японии заблокировать проливы, включая пролив Лаперуза, отделяющий от материка остров Сахалин. Таким образом японский профессор предложил образцовый casus belli, повод для объявления войны. Если информация о дипломатическом прошлом профессора верна, то его заявление можно считать сознательной провокацией.
Впрочем, не только в России, но и в Китае комментаторы оценили вероятность успешной японской агрессии по «перекрыванию проливов» как близкую к нулю. Китайские эксперты, выразившие свое мнение в статье, опубликованной на сайте Sohu, сошлись во мнении, что демонстрация российской мощи на недавних учениях Тихоокеанского флота достаточна для того, чтобы остудить японское рвение в сторону «возвращения северных территорий» путем силовых провокаций.
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