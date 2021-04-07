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На Украине раскрыли условие открытия огня по Донбассу

Артём Кульша
1 час назад
Украина будет открывать огонь в Донбассе при угрозе своим войскам. Об этом украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил Liberation.
На Украине раскрыли условие открытия огня по Донбассу
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com
Он подчеркнул, что Киев привержен политическому и дипломатическому урегулированию конфликта в Донбассе, не стремится к его эскалации, но будет открывать огонь в случае угрозы своим войскам или если они будут атакованы.
«Я хочу быть абсолютно ясным: Украина не хочет войны», — сообщил министр.
Он рассказал, что введенное в июле всеобъемлющее прекращение огня работало хорошо до декабря, после чего в Москве что-то изменилось. Кулеба заявил, что Украина в отличие от России не осуществляет никакого подкрепления с целью перехода в наступление — лишь обычные военные ротации.
В марте, как сообщал «Рамблер», в пресс-службе управления народной милиции ДНР сообщили, что в связи с отсутствием реакции международных наблюдателей на продолжающиеся обстрелы со стороны Вооруженных сил Украины подразделениям милиции дано разрешение на ведение упреждающего огня на подавление и уничтожение огневых точек противника.
После этого глава делегации Киева в трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук обвинил военнослужащих самопровозглашенных республик Донбасса в нарушении мирных договоренностей и пригрозил, что если они продолжат делать это, ВСУ будут отвечать адекватно — зеркально.
Армия,Войска,Дмитрий Кулеба,Леонид Кравчук,Украина,
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