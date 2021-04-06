Авария на иранском судне произошла из-за бомбы

Авария на иранском судне Saviz в Красном море стала следствием срабатывания взрывного устройства на борту. Об этом сообщает во вторник агентство Tasnim со ссылкой на источник.

Фото: Reuters Reuters

Отмечается, что речь идет о судне поддержки для иранских военных кораблей, которые сопровождают торговые суда в Красном море. По информации агентства, взрывным устройством могла быть мина, прикрепленная к корпусу судна.