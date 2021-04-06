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СМИ: авария на иранском судне в Красном море произошла из-за взрывного устройства

ТАСС
47 минут назад
Авария на иранском судне Saviz в Красном море стала следствием срабатывания взрывного устройства на борту. Об этом сообщает во вторник агентство Tasnim со ссылкой на источник.
Авария на иранском судне произошла из-за бомбы
Фото: ReutersReuters
Отмечается, что речь идет о судне поддержки для иранских военных кораблей, которые сопровождают торговые суда в Красном море. По информации агентства, взрывным устройством могла быть мина, прикрепленная к корпусу судна.
По данным телеканала Al Arabiya, инцидент произошел у берегов Эритреи, причем судно принадлежит Корпусу стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана). Израильские СМИ, включая телеканал N12, утверждают, что нападению подверглось судно, занимающееся разведкой. Иранские власти пока не делали официальных заявлений на этот счет.
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