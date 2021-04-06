Кроме того, указывается право руководителей федеральных органов исполнительной власти и федеральных государственных органов, в которых предусмотрена военная служба, на отнесение информации к сведениям, составляющим служебную тайну в области обороны.

Предполагается, что правительство будет определять порядок обращения с такими сведениями. Также определена ответственность лиц, допустивших разглашение служебной тайны в области обороны, получивших доступ к такой информации в связи со служебными обязанностями.