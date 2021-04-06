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Турецкие военные погибли при взрывах в Сирии

News.ruиещё 1
6 апреля 2021
Два взрыва прогремели в районе базы турецкой армии на северо-востоке Сирии. В результате инцидента погибли или получили травмы 12 военных Анкары. Точное число пострадавших не называется.
Турецкие военные погибли при взрывах в Сирии
Фото: ReutersReuters
По информации арабского телеканала Al-Hadath, ЧП произошло в городе Телль-Тамер провинции Хасеке. Представители Турции пока не комментируют данную информацию. Республика провела на севере Сирии с 2017 года три военные кампании: «Щит Евфрата», «Оливковая ветвь» и «Источник мира». В результате Анкара создала буферную зону безопасности между городами Аазаз и Джераблус к северу от Алеппо, оккупировала Африн, взяла под контроль пограничные регионы к востоку от реки Евфрат. Турция сохранит своё присутствие в Сирии до тех пор, пока страна не перейдёт под управление народа, заявил турецкий лидер Реджеп Эрдоган.
Гражданская война в Сирии продолжается с 2011 года. За это время Дамаск сумел отбить большую часть страны у боевиков. Провинция Идлиб осталась неподконтрольной официальным властям.
Ранее NEWS.ru писал, что Турция задействовала канал коммуникации с российскими партнёрами, чтобы удержать официальный Дамаск от дальнейших шагов. Эксперты утверждают, что перезаключить российско-турецкую сделку нельзя — в распоряжении сторон, похоже, остаётся только язык силы.
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