Турецкие военные погибли при взрывах в Сирии

По информации арабского телеканала Al-Hadath, ЧП произошло в городе Телль-Тамер провинции Хасеке. Представители Турции
пока не комментируют данную информацию. Республика провела на севере Сирии с 2017 года три военные кампании: «Щит Евфрата», «Оливковая ветвь» и «Источник мира». В результате Анкара создала буферную зону безопасности между городами Аазаз и Джераблус к северу от Алеппо, оккупировала Африн, взяла под контроль пограничные регионы к востоку от реки Евфрат. Турция сохранит своё присутствие в Сирии до тех пор, пока страна не перейдёт под управление народа, заявил турецкий лидер Реджеп Эрдоган
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