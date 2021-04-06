Турецкие военные погибли при взрывах в Сирии

Гражданская война в Сирии продолжается с 2011 года. За это время Дамаск сумел отбить большую часть страны у боевиков. Провинция Идлиб осталась неподконтрольной официальным властям.

Ранее NEWS.ru писал, что Турция задействовала канал коммуникации с российскими партнёрами, чтобы удержать официальный Дамаск от дальнейших шагов. Эксперты утверждают, что перезаключить российско-турецкую сделку нельзя — в распоряжении сторон, похоже, остаётся только язык силы.