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СМИ: принадлежащее КСИР судно подверглось нападению в Красном море

ТАССиещё 1
43 минуты назад
Судно, принадлежащее Корпусу стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана), подверглось нападению в Красном море. Об этом во вторник со ссылкой на источники сообщил телеканал Al Arabiya.
Судно КСИР подверглось нападению в Красном море
Фото: ReutersReuters
По его данным, инцидент произошел у берегов Эритреи. Другие подробности пока не приводятся.
Армия,Иран, Исламская Республика,
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